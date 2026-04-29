Пациенты избили врача из-за очереди в приемном покое

В Тюмени пациенты избили ногами врача из-за очереди, сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 16 июня 2025 года в Областной клинической больнице №2. Компания из двух мужчин и двух девушек пришла в приемный покой с небольшими порезами на руках. В этот момент молодой врач-травматолог оказывал помощь пациенту, который пострадал от нападения бездомных собак, и попросил соблюдать очередность. Однако посетители ворвались в кабинет, требуя особого отношения, вытащили медика в коридор и избили ногами.

«Он долго находился на больничном. Недавно только вернулся к операционной деятельности. Он искренне любит свою профессию и глубоко переживает за каждого пациента. Сейчас продолжает работать в ОКБ №2, но перевелся с приемного отделения — решил сменить обстановку», — рассказала адвокат пострадавшего Олеся Евсеева.

Видео с камер наблюдения помогло задержать агрессоров — двух ранее судимых мужчин. Они утверждали, что защищались, распространяли ложь о выкидыше у одной из участниц потасовки, который якобы случился после того, как медик ударил ее ногой в живот, но следствие опровергло эту информацию.

Против нападавших возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В марте Ленинский районный суд вынес виновным приговор — два года и четыре месяца колонии общего режима каждому, а также взыскал с осужденных 200 тыс. рублей в пользу врача.