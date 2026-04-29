Украинский военный прижег лицо окурком отказавшей ему в сексе модели

В Хмельницкой области военный пригласил бывшую девушку на секретный объект, который охранял, и избил ее там, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

© Московский Комсомолец

По версии следственных органов, в конце августа прошлого года девушка с подругой приехали в лес и зашли в блиндаж, где употребляли спиртное. В какой-то момент военный начал давить на экс-возлюбленную, требуя возобновить отношения и заняться с ним сексом.

Получив отказ, военный начал избивать девушку, после чего обжег ей лицо окурком, зная, что она работает моделью, поделились подробностями в ГБР.

Его отправили в следственный изолятор.