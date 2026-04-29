Тело приехавшего спустя 20 лет в гости россиянина нашли в гараже его брата-убийцы

В Нижегородской области местный житель расправился со своим двоюродным братом, который приехал к нему в гости спустя 20 лет разлуки. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Фигурант — житель Балахны. Его 40-летний брат решил повидаться и приехал к нему. Мужчины устроили застолье и в какой-то момент поссорились. В результате хозяин дома схватил металлический лом и забил родственника насмерть. Потом вынес его в гараж. Пострадавшего обнаружили только спустя месяц после произошедшего.

Напавшего задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Омской области осудили мужчину за расправу над братом.