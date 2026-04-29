Сжегший российский танк мужчина выслушал приговор

В Херсонской области осудили мужчину за поджог танка. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 31-летний Валерий Вакуленко, житель Херсонсокй области, в марте 2022 года совершил поджог танка Т-72Б1. Его действия привели к детонации боекомплекта и полному уничтожению бронированной машины.

Сотрудники ФСБ выявили его и задержали.

Херсонский областной суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 500 тысяч рублей.

