Пожилой россиянин грабил храмы и ставил свечки для искупления грехов

В Уфе правоохранители задержали 67-летнего местного жителя, который подозревается в серии краж из религиозных учреждений. Свой преступный промысел мужчина совмещал с необычным ритуалом: после ограблений он возвращался в те же храмы, чтобы поставить свечки и таким образом снять грех с души. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash Batash.

© Московский Комсомолец

Первое преступление он совершил, проникнув через окно в часовню на улице Тухвата Янаби. Оттуда злоумышленник похитил ящик с пожертвованиями и чужой мобильный телефон. Через несколько дней пенсионер ощутил уверенность в своих силах и обчистил церковь на улице 50-летия Октября. Вдохновленный успехом, он продолжил наведываться в храмы других районов города.

Все награбленное — преимущественно деньги из ящиков для пожертвований — мужчина тратил на алкоголь и еду. Совесть, однако, не всегда удавалось заглушить даже горячительными напитками. Тогда пенсионер придумал своеобразный способ искупления: он возвращался на места преступлений, ставил свечки и… отдавал часть денег обратно в виде пожертвований. Своеобразный «кэшбек» с криминальной наживы.

Какое-то время такая схема работала. Однако правоохранительные органы начали активный поиск грабителя. Вскоре полицейские вышли на след подозрительного посетителя храмов, который слишком часто появлялся и в роли прихожанина, и в роли вора.

В настоящее время мужчина задержан и арестован. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел по фактам краж. Следователям предстоит установить точное количество эпизодов и общую сумму ущерба.