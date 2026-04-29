Суд продлил арест фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева в Москве

Замоскворецкий районный суд столицы продлил арест Виктору Васину*, его сыну Павлу Васину*, а также Любомиру Корбе* по делу о покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в подъезде дома на Волоколамском шоссе в Москве.

Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в суде.

— Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемым Васину*, Васину* и Корбе*, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Покушение на убийство Алексеева произошло 6 февраля. Генерала должен был ликвидировать Корба*. Он несколько раз выстрелил в мужчину из пистолета, после чего скрылся.

Злоумышленнику удалось скрыться за границей, однако его задержали. Корба* признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Ему платили две тысячи долларов в месяц.

Кроме Корбы*, силовики задержали двух соучастников преступления. Еще одной сообщнице, Зинаиде Серебрицкой*, удалось скрыться от следствия. В начале апреля задержанным продлили арест. Исполнитель покушения признал вину.

*Внесены в список террористов и экстремистов.