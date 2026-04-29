В Роспотребнадзоре оценили риски для здоровья жителей Туапсе

Риска для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС нет. Об этом журналисту Александру Юнашеву заявила глава Роспотребнадзора (РПН)Анна Попова.

Глава РПН заверила, что ведомство держит ситуацию в Туапсе под контролем: специалисты регулярно проводят замеры, усилены лабораторные мощности на месте ЧС.

«Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. Сегодня риска для здоровья нет», — подчеркнула Попова.

Украинские беспилотники в апреле три раза атаковали Туапсе. В результате ударов, зафиксированных в ночь с 19 на 20 апреля, на территории расположенного в городе морского терминала возникло возгорание. Более того, произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, причиной которого стали упавшие обломки дронов. К текущему моменту пожарные локализовали возгорание. Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Эвакуация и разрушения: обстановка в Туапсе к этому часу

Сегодня в Туапсе для оказания помощи отправились представители администрации Геленджика, ЖКХ, а также спасательных служб.

Ранее в Краснодарском крае вдоль Туапсе выставили еще один рубеж боновых заграждений.