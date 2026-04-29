В российском городе светофор рухнул прямо на людей

В Липецке ветер уронил светофор на стоявших рядом людей. О случившемся в своем Telegram-канале рассказала временно исполняющая обязанности мэра города Светлана Бедрова.

Сильного порыва ветра не выдержал светофор на пересечении улиц Водопьянова и Папина. Инцидент произошел 28 апреля, когда скорость ветра в городе достигала 20 метров в секунду. Очередной шквал сдул светофор прямо на людей. В результате пострадали женщина и мужчина. Их госпитализировали, тяжесть увечий не раскрывается. По факту произошедшего ведется внутренняя проверка, виновные лица устанавливаются.

Ранее в городе Александров Владимирской области порывом ветра снесло остановочный павильон. Перевернувшись, автобусная остановка едва не придавила ожидавшего транспорт мужчину. Он успел отбежать, от опрокинувшейся конструкции его отделяли несколько шагов.