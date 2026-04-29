Мать убийцы 11-летней девочки на Кубани не замечала в сыне странностей

Мать мужчины, убившего 11-летнюю девочку на Кубани, рассказала о событиях в день случившегося. Об этом со ссылкой на женщину сообщает РЕН ТВ.

Мать последний раз видела мужчину в день убийства, 24 апреля. Он приезжал к ней в гости и, по словам женщины, был в хорошем настроении. Никаких странностей в поведении сына она не заметила. О произошедшем она узнала, когда сотрудники правоохранительных органов приехали изымать автомобиль.

24 апреля в Темрюковском районе Краснодарского края девочка вернулась с уроков и во второй половине дня отпросилась погулять с друзьями, но вечером домой так и не пришла — начались поиски, в которых участвовали около 600 человек. В результате ее обнаружили убитой.

Правоохранители задержали 31-летнего жителя хутора, располагающегося неподалеку от места жительства ребенка. По версии следствия, убийца 24 апреля встретил ребенка на улице в поселке Стрелка и усадил девочку в свою машину. Мужчина повез ее в сторону хутора Белого. В пути преступник задушил малолетнюю, а затем выбросил ее тело возле водоема. На допросе он полностью признал вину и подробно описал содеянное, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.