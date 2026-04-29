Подростки напали на российскую семью

Подростки избили и распылили перцовый баллончик в семью в Уфе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По данным российского издания, компания накинулась на четырех человек на Грозненской. Предварительно, в женщину и ее супруга распылили газовый баллончик. Дочь ударили битой. Еще одному мужчине досталось бутылкой.

Дебоширов уже удалось установить и задержать.

До этого сообщалось, что в Каспийске подростки столкнули в овраг и избили мальчика с аутизмом. Отец пострадавшего вызвал медиков и полицейских. Ребенка отвезли в травмпункт, у него зафиксировали травму головы. Его обидчиков уже нашли и привезли в отдел вместе с родителями. По их версии, мальчик сам напал на них с бутылкой.