Эвакуация и разрушения: обстановка в Туапсе к этому часу

В Туапсе удалось локализовать пожар на нефтеперерабатывающем заводе, открытого горения в городе больше нет. Местная жительница рассказала «Царьграду», что густой дым постепенно рассеивается, но все еще опускается на жилые кварталы, поэтому горожане используют маски.

По словам собеседницы «Царьграда», в море и на реке в Туапсе установлены заградительные боны, чтобы сдержать разлив мазута. Пляжи закрыты для посещения. Сильнее всего пострадали дикие птицы - сейчас волонтеры занимаются их спасением и очисткой от нефтепродуктов.

Школьники пока остаются на внеплановых каникулах, но с окончанием майских праздников учебные заведения должны вернуться к работе в обычном режиме. Несмотря на разрушение водозаборной станции, проблем с водоснабжением в Туапсе сейчас нет: помощь поступила из Ростова и Краснодара.

Местная жительница добавила, что жителей наиболее уязвимого района эвакуировали еще вчера. Она отметила, что волонтерам, работающим на пляжах, необходима сменная одежда.

Туапсе был несколько раз атакован украинскими беспилотниками в апреле. Двадцатого апреля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в море в районе Туапсе появилось нефтяное пятно. К разливу нефтепродуктов привела атака дронов по морскому терминалу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 28 апреля из-за новой атаки беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ в Туапсе. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали.