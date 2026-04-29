Назван срок, который грозит обвиняемому в убийстве школьницы на Кубани

Жителю Краснодарского края, обвиняемому в убийстве 11-летней школьницы, грозит пожизненное заключение, заявил News.ru правозащитник Михаил Салкин.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки. По данным СМИ, он возглавлял местное отделение «Союза казачьей молодежи Кубани» и занимался работой с детьми. Мужчина полностью признал вину.

По словам Салкина, подозреваемого будут судить по части 2 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. При этом правозащитник не исключил, что задержанного могут признать невменяемым. В таком случае он не подлежит уголовной ответственности, но в отношении него будут применены принудительные меры медицинского характера без определенного срока — до выздоровления.

