Подозреваемых по делу о пожаре в новостройке в Москве задержали

В Москве задержали пятерых подозреваемых после пожара в строящейся новостройке на севере столицы. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, возгорание произошло из-за отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации. Правоохранители допросили более 70 свидетелей по делу о пожаре, а также провели пять обысков.

— Задержаны: бенефициар застройщика, который единолично возглавлял компанию-застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика строительства объекта; генеральный директор компании-застройщика; директор по строительству генерального подрядчика; руководитель отдела общестроительных работ генерального подрядчика; производитель работ генерального подрядчика, — сообщили следователи в беседе с ТАСС.

Возгорание началось утром 28 апреля. В результате инцидента погибли восемь человек. При пожаре пострадали 13 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке. Возгорание удалось сначала локализовать, а затем полностью потушить. Огонь распространился на 1,4 тысячи квадратных метров.