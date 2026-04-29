Жительница рабочего поселка в России лишилась миллионов из-за Альберта из Франции

С Альбертом из Франции познакомилась 49-летняя жительница рабочего поселка Приангарья и поверила в его обещание богатой жизни. На видео, предоставленного «Ленте.ру» в управлении МВД по Иркутской области, женщина поведала, как ее обманули на 15,5 миллиона рублей.

На кадрах видна потерпевшая, которая говорит, что новый знакомый свел ее с трейдером, обещавшим высокую доходность от инвестиций. Прямо в ее телефоне он показал ей зачисление двух миллионов рублей, после чего она стала переводить ему крупные суммы, но снять эти деньги у нее не получилось.

В июле 2025 года Альберт из Франции рассказал россиянке о своей жизни и возможности заработать на инвестициях до 30 процентов. Он пообещал приехать к ней в Россию и встретиться на майских праздниках в Иркутске.

«Альберт» связал сибирячку якобы с «главным брокером», который уговорил ее установить специальное приложение для торгов. Совершая несуществующие сделки по продаже интернет-валюты, цена «инвестиционного портфеля» выросла до 14 миллионов рублей, но снять их можно только после открытия «ячейки» с внесением дополнительных средств. Женщина заложила под залог автомобиль, заняла деньги у родственников и знакомых, взяла кредиты в банках и перевела мошенникам 15,5 миллиона рублей.

