Красноярцы украли 23 миллиона у погибших бойцов СВО
В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в хищении более 23 миллионов рублей, предназначенных для участников специальной военной операции.
Как сообщает прокуратура региона, организованная преступная группа состояла из четверых местных жителей, включая ранее судимого генерального директора одной из коммерческих фирм.
«За 2 месяца таким путём отправили шестерых. Трое погибли, трое пропали без вести. Выплаты — единовременные, ежемесячные и посмертные — поступали на счета "жен", которые группа контролировала... К моменту разоблачения группа получила более 23 млн руб», — приводят детали в ведомстве.
Схема, запущенная в 2025 году, заключалась в поиске социально незащищенных граждан, склонных к употреблению алкоголя и не поддерживающих связь с родственниками. Фигуранты предлагали им заключить фиктивный брак, после чего склоняли к подписанию контракта с Министерством обороны РФ для участия в боевых действиях. Все банковские карты, на которые перечислялись средства, мошенники забирали себе.
В настоящий момент материалы уголовного дела о крупном мошенничестве переданы для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска.