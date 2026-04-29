Из аэропорта Кольцово эвакуировали людей

В Екатеринбурге из здания аэропорта Кольцово эвакуировали пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«...Произошло небольшое задымление на кухне одного из кафе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники противопожарной службы аэропорта, оперативно прибыв на место срабатывания сигнализации, не обнаружили возгорание. Отмечается, что воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.

До этого в СМИ сообщили, что в международном аэропорту имени Чатрапати Шиваджи в Мумбаи (Индия) возник пожар первого уровня в Терминале 1. Информации о пострадавших не поступало.

В октябре прошлого года пожар в аэропорту столицы Бангладеш парализовал авиасообщение. Огонь вспыхнул в грузовом терминале около выхода № 8. Возгорание ликвидировали 36 пожарных расчетов. Спустя 2,5 часа пожар удалось локализовать. Как минимум пять рейсов, которые должны были приземлиться в Дакке, перенаправили в другие воздушные гавани.