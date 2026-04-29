Иностранец нелегально въехал в Россию и расправился с ребенком

В Новосибирске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Все произошло вечером 27 апреля. 29-летний мужчина напал на ребенка сожительницы и сильно избил его. Девочку доставили в больницу, но спасти так и не смогли. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте. Прокуратура также проверит работу органов системы профилактики с семьей.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном главке МВД России, мужчина, его сожительница и ребенок — граждане сопредельного государства. Они приехали в РФ в декабре прошлого года и заселились в съемную квартиру. Из всех троих только женщина находилась в стране легально.

