С Тимура Иванова взыскали долг за коммуналку

Мировой судья судебного участка № 417 района Арбат постановил взыскать с бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщают суды общей юрисдикции города Москвы.

Судебный приказ вынесен по заявлению управляющей компании. Долг в размере 149 497 рублей взыскали с Иванова, его бывшей супруги и ее родственников. Квартира находится в центральной части Москвы.

До этого стало известно, что Иванов задолжал 216 млн рублей Главному управлению обустройства войск. Арбитражный суд Москвы включил эту сумму в третью очередь реестра требований кредиторов. В конце прошлого года суд по заявлению банка ПСБ признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

Кроме того, 24 апреля выяснилось, что общая сумма трех взяток по второму уголовному делу экс-замминистра превысила 1,415 млрд рублей. Иванова обвиняют в получении взяток, легализации денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия.