Семейная пара россиян расправилась с годовалым ребенком

В Краснодарском крае осудили семейную пару за расправу над малолетним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статье 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнему, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, ночью 1 сентября 2020 года на почве личных неприязненных отношений к годовалому сыну подсудимой из-за нехватки денежных средств на его содержание и отсутствия желания искать источники дохода женщина и ее сожитель решили с ним расправиться.

Они вывезли его в лесной массив рядом с Крымском и лишили возможности дышать, после чего по очереди ударили головой о землю и оставили в лесу. До 2025 года им удавалось скрывать расправу, пока социальные службы не приехали по месту жительства для проверки жилищно-бытовых условий. Они обнаружили двоих детей в возрасте четыре года и три месяца, а насчет старшего ребенка ответить не могли.

На судебном заседании женщина настаивала на непричастности к преступлению, а мужчина полностью признал вину.

Суд приговорил подсудимую к 15 годам колонии общего режима, а мужчину к 14 годам колонии строгого режима.

