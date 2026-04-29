Новосибирца обвинили в убийстве трехлетней дочери сожительницы

В Новосибирске предъявлено обвинение 27-летнему мужчине в умышленном убийстве трехлетней дочери сожительницы.

Как сообщили в среду в региональном главке СК, фатальное ЧП произошло вечером 27 апреля в квартире одного из домов Железнодорожного района. По версии следствия, обвиняемый нанес множественные удары руками по голове и телу трехлетней дочери своей сожительницы.

Девочка потеряла сознание. Ее доставили в больницу, где она спустя непродолжительное время скончалась.

Сейчас следователи ходатайствуют об аресте фигуранта. Назначен комплекс судебных экспертиз.