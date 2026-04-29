Выходившая в магазины только по ночам россиянка оказалась участницей банды

На Ставрополье сотрудники силовых структур задержали 38-летнюю жительницу Хабаровского края, которая участвовала в налетах на магазины и автозаправки (АЗС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом главке МВД России.

Следствие полагает, что в конце 2017 года — начале 2018-го женщина входила в банду из четырех человек. С помощью огнестрельного оружия группировка трижды нападала на магазины и АЗС на территории Предгорного района и Кисловодска. Сама задержанная, помимо участия в банде, была девушкой одного из участников и хранила у себя оружие. В 2020 году ее объявили в федеральный розыск.

Тогда женщина уехала в Ялту, где вела закрытый образ жизни и в магазины за покупками выходила только ночью. Ее подельников уже осудили к различным срокам. Суд заключил задержанную под стражу.

