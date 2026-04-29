При пожаре в Нижнем Новгороде заживо сгорели сотни собак

Возгорание хозяйственного помещения в Нижнем Новгороде привело к трагической гибели огромного количества содержавшихся там животных, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел на территории частного домовладения, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Как рассказала владелица участка, в сгоревшем здании находились 200 собак. Предварительные данные подтверждают гибель всех питомцев.

Площадь пожара составляла 50 квадратных метров.

Для ликвидации огня привлекли 30 специалистов и шесть единиц спецтехники. В настоящее время дознаватели спасательного службы выясняют точные причины возникновения пламени.

