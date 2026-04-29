Убийца девочки на Кубани оказался педагогом и любителем аниме
В Краснодарском крае установлены новые детали убийства 11-летней девочки, пропавшей во время прогулки. По данным СМИ, к преступлению причастен 31-летний мужчина с педагогическим образованием.
Сообщается, что он был женат, проживал в хуторе Белый и работал в Темрюке в салоне сотовой связи, где занимался продажей телефонов и услуг. Ранее судим не был.
Также отмечается, что в в свободное время увлекался японским аниме.
На допросе подозреваемый признался, что встретил девочку в поселке Стрелка, посадил ее в автомобиль и увез. В дороге, по версии следствия, он задушил ребенка, после чего избавился от тела, оставив его у водоема.
После совершения преступления мужчина попытался скрыться за пределами Темрюкского района, однако был задержан. Тело девочки обнаружили спустя несколько дней после ее исчезновения.