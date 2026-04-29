Россия объявила в розыск главу могущественного воровского клана

МВД России объявило в международный розыск Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский) за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщает ТАСС.

Тверской суд Москвы 30 апреля рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте 64-летнего вора в законе, считающегося лидером могущественного клана Джангвеладзе-Ониани. Сухумский проходит обвиняемым по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Заочный арест позволит направить материалы в центральный офис Интерпола для объявления вора в законе в международный розыск. Последнее время Джангвеладзе проживал в Италии. Власти этой страны, если не сочтут дело политически мотивированным, вполне могут выдать обвиняемого России, отметило издание.

Дело в отношении вора в законе возбудили летом 2025 года.