Начальника отдела управления ветеринарии Новосибирской области нашли мертвым

Глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур найден мертвым.

Об этом в среду, 29 апреля, сообщил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

— Человек умер, соболезнования родным и близким. Точную причину произошедшего установят органы дознания, — заявил Шмидт в беседе с ТАСС.

Как сообщило издание «НГС. Новости», Тур умер после того, как ушел на больничный, у него отказало сердце.

— Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый, — заявила супруга чиновника Елена в беседе с изданием.

