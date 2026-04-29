Московский подросток помог мошенникам украсть миллионы рублей у родителей

Телефонные аферисты запугали школьника в столице вымышленным уголовным делом и убедили оставить ключи от дома на лестничной клетке для проведения поддельного обыска, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Звонившие представились сотрудниками государственных органов и пригрозили родственникам 15-летнего юноши лишением свободы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Аферисты заставили мальчика вывести близких на улицу и оставить ключи от жилища для фиктивного обыска.

«Пока квартира пустовала, злоумышленник проник внутрь, вскрыл сейф с помощью специального инструмента и похитил более 8 млн рублей. Деньги он успел передать сообщникам», – добавили в МВД.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, забиравшего похищенные средства. Им оказался 20-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, выполнявший роль курьера по инструкциям дистанционных кураторов.

Против задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время молодой человек уже заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники похитили из сейфа родителей обманутого 17-летнего подростка более 3 млн рублей. В другом случае 16-летняя московская школьница передала аферистам ценности на сумму свыше 12 млн рублей.