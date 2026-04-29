Раскрыты детали задержания обвиняемого в покушении на Трампа

Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Коул Томас Аллен споткнулся после выстрела и в результате был задержан. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным официальных лиц, предполагаемый стрелок бежал со скоростью 14 километров в час. На бегу он выстрелил из дробовика. Правоохранительные органы проводят баллистическую экспертизу, чтобы выяснить, был ли это выстрел, в результате которого ранение получил один из полицейских.

«Аллен споткнулся и упал на землю, и полицейские немедленно набросились на него, отобрав оружие и сняв с него рубашку, чтобы убедиться, что при нем нет взрывчатки», — утверждается в публикации.

Стрельба произошла вечером 25 апреля в вашингтонском отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь.