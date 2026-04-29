ФСБ задержала готовившего теракты и диверсии в Крыму россиянина

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил по заданию спецслужб Украины теракты и диверсии в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

© Российская Газета

Задержанный - россиянин 1977 года рождения. По данным следствия, он был завербован в 2025 году через Telegram.

По заданию куратора мужчина снимал воинские части, средства ПВО, склады ГСМ и другие объекты критической инфраструктуры в Крыму. Координаты он отправлял противнику.

Затем ему поставили задачу совершить диверсии на объектах газо- и электроснабжения Крыма, а также теракт против высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур.

Мужчина получил от куратора средства поражения, выяснил адрес предполагаемой жертвы и определил способ камуфлирования СВУ. После совершения теракта от должен быть уехать из РФ.

У агента Киева нашли взрывное устройство массой 2 килограмма, взрывчатые вещества и устройства для сборки еще двух бомб.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранение взрывных устройств.