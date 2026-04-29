Стали известны подробности поиска 14-летней россиянки, исчезнувшей после взрыва

Стали известны новые подробности поисков 14-летней Валерии Боковой, пропавшей после попадания беспилотника в дом в Туапсе. Девочку официально признали погибшей, однако ее тело до сих пор не найдено.

По данным волонтеров, рядом с местом происшествия обнаружили следы, предположительно, принадлежащие школьнице, а также зафиксировали активность ее телефона после атаки. Рассматривается версия, что она могла выжить, но потеряла ориентацию после взрыва и ушла в лес.

Мать девочки рассказала, что незадолго до взрыва находилась рядом и не видела, как ребенок покидал дом. По ее словам, после разрушений у Боковой могла появиться возможность выбраться самостоятельно.

Поиски продолжаются круглосуточно с участием волонтеров и техники. Представители фонда сообщили, что операция не прекращается, и призвали к помощи людей с опытом ориентирования в сложной местности, передает Starhit.

Несмотря на то что тело подростка под завалами дома найти не удалось, полиция признала ее погибшей. Однако семья не оставляет попыток найти своего ребенка.

Ранее стало известно, что одной из поисковых собак удалось уловить след подростка. Однако из-за непогоды поиски осложняются. В итоге собака просто начала бродить кругами.