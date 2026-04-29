Самолет вернулся в российский город из-за возможной поломки

Воздушное судно, выполнявшее рейс по маршруту ХабаровскНиколаевск-на-Амуре — Охотск, после вылета было вынуждено вернуться обратно. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет вернулся в российский город из-за возможной поломки
Как отметила Дальневосточная транспортная прокуратура, через некоторое время после взлета экипаж обнаружил признаки возможной технической неисправности и запросил посадку в аэропорту Хабаровска.

На борту находились 37 человек. Повторный вылет по маршруту запланирован на четверг, 30 апреля. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов.