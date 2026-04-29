Школьница погибла от газа в Приморье: найден виновный

В Приморском крае владельцу торгового павильона предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Об этом 29 апреля сообщили в региональном управлении СК России.

В принадлежащем бизнесмену ларьке школьница купила газовый баллончик, предназначенный для портативных плит, которым позже насмерть отравилась её 14-летняя подруга.

Трагедия произошла 24 марта. Две девушки отправились на прогулку. Одна из них по просьбе приятельницы купила баллон с газом. После этого подруги гуляли по городу, и в течение нескольких часов потерпевшая вдыхала содержимое ёмкости. Это в конечном счёте привело к летальному исходу.

Следствие напоминает, что вдыхание бытового газа вызывает асфиксию, острую сердечную и дыхательную недостаточность, а также сильнейшее отравление организма. В совокупности это может стать причиной смерти.

В СК уточнили, что обвинение предъявлено именно владельцу точки, а не продавцу. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.