В Туапсе ликвидируют масштабный пожар после атак ВСУ

Туапсе в третий раз за две недели атакован дронами ВСУ. Если после первых двух налетов горели емкости в морском терминале, то на этот раз целью стал нефтеперерабатывающий завод, где начался масштабный пожар. В город прибыл глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сохранение жизней и здоровья людей он назвал приоритетной задачей. Введен режим ЧС регионального уровня.

© Российская Газета

Ветра почти нет и столб дыма над нефтезаводом поднимается вертикально вверх. Когда горел морской терминал (он расположен у самого моря на правом берегу реки Туапсе), сажа опускалась на землю, покрывала тонким слоем автомобили. Пораженный в ночь на вторник НПЗ расположен на возвышенности в нескольких километрах от побережья. Для безопасности жителей домов, расположенных поблизости с НПЗ, была проведена эвакуация.

По поручению президента страны в Краснодарский край прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он лично проконтролирует ход тушения пожара. Вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым они совершили облет акватории Черного моря. "При необходимости специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов", - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края по итогам облета.

Также сообщается, что глава МЧС России принял решение увеличить группировку водолазов в районе города Туапсе. Специалисты проведут дополнительные спуски, обследуют акваторию на предмет разлива нефтепродуктов.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовало памятку для жителей Туапсе. Им рекомендовано избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку.

Жителей двух улиц - Кошкина и Пушкина, а также прилегающих к ним переулков, - они расположены в непосредственной близости от НПЗ, - эвакуировали из-за возможного распространения огня. Свои дома покинули 58 человек. К вечеру 26 из них разместили в гостинице. В городе были отменены занятия в школах и двух детских садах. Закрыты для посещения Детская школа искусств, Детская художественная школа, Городской дворец культуры и Дворец культуры нефтяников.

Из-за пожара вышла из строя система энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории ООО "РН-Туапсинский НПЗ", которая обеспечивает водой часть города. Починить ее пока не представляется возможным. Без воды остались жители около 30 улиц Туапсе.

Как ранее писала "РГ", Туапсе подвергался атакам дронов ВСУ 16 и 20 апреля. Наиболее разрушительным был налет 16 апреля, когда было повреждено 52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов. Девять человек остались без крова. Погибли два жителя. Жертвой второго налета стал еще один человек. В обоих случаях удар пришелся на морские терминалы, возникли пожары, которые тушили несколько суток.

В результате пожаров возникли утечки нефтепродуктов, которые попали в реку Туапсе. С их последствиями спасатели борются до сих пор. По состоянию на утро 28 апреля уже вывезено 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, которые собирают в специальные контейнеры. Работы ведутся на территории морского терминала, откуда произошла утечка, в устье реки Туапсе, на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря. Круглосуточно идет мониторинг акватории моря с привлечением пяти судов Морспасслужбы. В устье реки и на берегу выставлены боновые заграждения, устроены нефтеловушка и заградительная дамба.