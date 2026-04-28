Куренков: все утечки нефти в Туапсе остановлены

Все утечки нефти, начавшиеся после атаки украинских дронов на НПЗ в Туапсе, остановлены. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Ранее Куренков прибыл на место тушения пожара в Туапсе, возникшего в результате атаки украинской армии на нефтехранилища.

Сообщалось, что эвакуированных из-за пожара на НПЗ в Туапсе жителей заселяют в гостиницу.

Активисты оказывают поддержку в расселении пострадавших жителей Туапсе после атаки БПЛА.

Куренков распорядился направить дополнительную группу водолазов в район Туапсе.