Тысячная купюра взорвалась рядом с московским школьником

В Москве рядом с ребенком взорвалась тысячная купюра. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, во дворе дома в Обручаевском районе на улице Саморы Мешала 9-летний школьник обнаружил свернутую тысячную купюру, но не стал подбирать ее, а кинул в снег. Через несколько секунд произошел хлопок. Ребенок не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Подмосковье ребенок лишился пальцев из-за взрыва петарды

Ранее сообщалось, что в Перми у пятиклассника взорвался сверток с деньгами, который он нашел на улице.