В российском городе ураганный ветер снес крышу дома и скамейки

В Казани ураганный ветер снес крышу дома и скамейки. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о жилом комплексе «Родина», расположенном на одноименной улице. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как по территории летают листы металла, ДСП и другие предметы.

Ранее в апреле сообщалось, что в Уфе сильный ветер сорвал обшивку с новостройки и обрушил ее на магазин и припаркованные рядом автомобили. Инцидент произошел в районе Сипайлово. Помимо этого, в центре города ураган снес забор у строительной площадки — им накрыло ближайшие машины.