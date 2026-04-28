В Оренбурге загорелись ёмкости с нефтепродуктами

По данным регионального управления МЧС России, в Оренбурге на улице Донгузской произошло возгорание в резервуарах, содержащих нефтепродукты. На месте происшествия уже находятся расчеты пожарных, которые начали работы по тушению пожара.

Ориентировочная площадь локализованного возгорания составляет 150 квадратных метров. Пострадавших и жертв не зафиксировано.

Сейчас на месте происшествия работают 23 сотрудника МЧС России, которые используют шесть единиц спецтехники. Пламя удалось взять под контроль.