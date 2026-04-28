Что известно о ситуации в Туапсе к этому часу

28 апреля в Туапсе произошел пожар на НПЗ. Причиной возгорания стало падение на территорию предприятия обломков БПЛА.

Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, в результате падения обломков никто не пострадал. Позже в городе началась эвакуация местных жителей, которые проживают неподалеку от места пожара. Для них был подготовлен пункт временного размещения на базе школы № 6.

Остальных жителей Туапсе призвали не покидать помещения и не открывать окна. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что регулярно проводят замеры воздуха в регионе. Там объяснили, что из-за пожара в атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

«В связи с возгоранием в Туапсе и имеющимися рисками напоминаем жителям: избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения», — сообщили в местном отделении Роспотребнадзора.

Позже стало известно, что пожар на НПЗ тушат 252 человека, а также 62 единицы техники. На фоне пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил ввести на территории Туапсинского муниципального округа режим ЧС регионального уровня.

Помимо этого, часть жителей Туапсе остались без воды в результате пожара. Это произошло из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ. Как сообщил глава Туапсинского муниципалитета Сергей Бойко, для борьбы с нехваткой воды в Туапсе были установлены специальные емкости для местных жителей.

На место пожара прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что спасатели работают в тяжелейших условиях и назвал их действия «настоящим героизмом». При этом он заявил, что ситуация остается контролируемой.

Кроме того, на Кубань также прибыл глава МЧС Александр Куренков. О ситуации в Туапсе он доложил президенту России Владимиру Путину. Позже стало известно, что Куренков проведет совещание по вопросу дальнейшего тушения пожара.