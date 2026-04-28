Появились подробности о поисках пропавших в тайге Усольцевых

Поиски пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых продолжатся не раньше 20 мая. Об этом заявил инспектор Госохотнадзора по Партизанскому и Уярскому районам Красноярского края Евгений Ногин, чьи слова приводит aif.ru.

«Сейчас в лесу и на горе — зима зимой, сугробы по колено. Полностью снег сойдет не раньше начала июня. А в отдельных местах он и до конца месяца не растает. Думаю, 20 мая уже можно будет начинать работу», — пояснил он.

По его словам, планируется, что в поисках будут участвовать сотрудники Госохотнадзора, а также местные охотники.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов семьи так и не обнаружили. В январе 2026 года пропавших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.