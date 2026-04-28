В Тверской области ищут пропавшего 14-летнего подростка

В Тверской области разыскивают 14-летнего Максима Курина, пропавшего 25 апреля в пгт Кесова Гора. Подросток вышел из здания и не вернулся.

К поискам привлечены полиция, МЧС и волонтёры. Возбуждено уголовное дело, пишет aif.ru со ссылкой на Следственный комитет региона.

По одной из версий после 22:00 пропавший мог направиться в деревню Петровское. Его приметы: рост 185 см, плотное телосложение, светло-русые волосы. Был одет в тёмно-серую ветровку, чёрную кофту и серые джинсы, при себе имел с телефоном.

Ранее была найдена живой трёхлетняя девочка, пропавшая 13 апреля в деревне Сухарь Матак Самарской области. Её обнаружили в соседней деревне.