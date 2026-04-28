Крымчанин получил пять лет колонии за попытку дать взятку оперативнику

В Евпатории суд приговорил жителя Крыма к пяти годам колонии строгого режима за попытку дать взятку правоохранителю.

Мужчина, занимавшийся организацией незаконного пребывания иностранцев в России, в октябре 2025 года предложил оперативнику 1,8 млн рублей, чтобы избежать уголовной ответственности, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службы межрегионального УФСБ и прокуратуры.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ. Суд также назначил ему штраф в размере 9 млн рублей и конфисковал сумму взятки в доход государства.

Ранее в Кочубеевском округе Ставропольского края местного жителя приговорили к штрафу в 3 млн рублей за попытку дать взятку в 200 тыс. рублей следователю.