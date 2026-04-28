Подростки бросили друга умирать в разбившейся машине

Целую ночь умирал от травм в искореженных после ДТП «Жигулях» 16-летний житель подмосковного Электрогорске. Молодого человека нашли живым под утро, но он скончался до прибытия медиков.

Как стало известно «МК», жуткая авария произошла в ночь на понедельник. Молодой человек вместе с четырьмя друзьями катался на собственной «ВАЗ-21093» по городу в состоянии алкогольного опьянения. Приятелей не смутили сложные погодные условия в виде дождя и снега. У подростка отсутствовало водительское удостоверение, однако это не помешало ему купить машину у приятеля. Правда, ранее он позволял себе только заезды от дома до заправки. Первая поездка на длинную дистанцию стала для юноши роковой. В какой-то момент 16-летний парень потерял управление, вылетел в кювет и врезался в дерево. Пострадал от удара сам водитель, получив множественные раны, а пассажиры остались целы.

Однако вместо того, чтобы вызвать медиков, молодые люди оставили друга в разрушенной машине и бросились наутек, никому не сказав об аварии. Юноша не смог самостоятельно выбраться из машины и позвать на помощь.

Парень рано потерял мать, а отец из-за своих пагубных привычек лишен родительских прав. Подростка воспитывал крёстный.

Ровесники описывают парня, как доброго и уравновешенного друга и удручены случившимся.