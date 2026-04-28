Главу «Мелбета» Ляпустина осудили на восемь лет за мошенничество

Тушинский районный суд столицы дал восемь лет колонии главе букмекерской конторы «Мелбет» Игорю Ляпустину, обвиняемому в мошенничестве почти на 700 миллионов рублей. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил его адвокат Алексей Цаплин.

— Суд приговорил к восьми годам колонии Ляпустина, — передает слова Цаплина РИА Новости.

Прокурор запрашивал для фигуранта девять лет колонии, а также просил оштрафовать на один миллион рублей. По данным следствия, Ляпустин похитил деньги у бывшего собственника букмекерской конторы Александра Градуленко.

Главу «Мелбета» задержали в апреле 2024-го. В его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Впоследствии суд назначил Ляпустину меру пресечения в виде запрета определенных действий.