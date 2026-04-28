Мужчину осудили за ложное сообщение о готовящемся теракте в Подмосковье

Орехово-Зуевский городской суд дал два года колонии условно мужчине по фамилии Теселько за ложное сообщение о заминировании общеобразовательного учреждения.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд признал Теселько С.А. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Злоумышленник совершил преступление в октябре прошлого года. Тогда он напился, позвонил в «Центр 112» и сообщил о якобы готовящемся теракте в Мытищах. На место выехали силовики, которые обследователи территорию и не нашли там взрывчатку. Впоследствии полицейские задержали Теселько.

В августе 2025-го житель Ингушетии, летевший из Минеральных Вод в Москву, пошутил, что в его сумке находится бомба. На самом деле у мужчины не было взрывчатки. В его отношении возбудили уголовное дело. В марте этого года обвиняемого осудили на два года. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.