В Севастополе посетитель поджег бар после конфликта с персоналом

В Севастополе задержали мужчину, который устроил поджог бара после ссоры с персоналом. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на вторник в районе площади Ушакова. По данным полиции, 32-летний уроженец Красноярского края выпивал в баре, затем вступил в конфликт с сотрудниками заведения, после чего ушел и купил на ближайшей заправке бензин.

Вернувшись, мужчина разлил горючее у входа и на двери бара, а затем поджег его. Возгорание успели потушить очевидцы, после чего на место вызвали полицию.

Подозреваемого задержали неподалеку от заведения вместе с канистрой. В МВД уточнили, что ему может грозить до пяти лет лишения свободы по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.