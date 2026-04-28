Дебошир забаррикадировался в туалете на рейсе Новосибирск — Краснодар

На борту самолета, который летел из Новосибирска в Краснодар, один из пассажиров стал вести себя крайне вызывающе, после чего находившиеся рядом люди связали ему руки скотчем. Позднее мужчина смог вырваться и забаррикадироваться в туалете, где он провел остаток полета.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила Baza.

— Пассажиры, оказавшиеся рядом, попытались самостоятельно усмирить разбушевавшегося мужчину и зафиксировали ему руки скотчем, но тому удалось вырваться и забаррикадироваться в туалете. Выходить он не планировал и оставался там до самой посадки воздушного судна, — передает Telegram-канал.

