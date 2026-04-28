Мужчина украл букеты цветов и раздал их прохожим в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан 18-летний местный житель, который украл букеты цветов и раздавал их прохожим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

О случившемся в правоохранительные органы заявил цветочный магазин на улице Дубравной. В ходе расследования выяснилось, что ранее судимый злоумышленник повредил входную дверь заведения и похитил несколько букетов общей стоимостью 5 тысяч рублей.

"Молодой человек признался в содеянном", – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства вести себя надлежащим образом. Ущерб, нанесенный владельцу магазина, возмещен в полном объеме.

