Количество погибших при пожаре на стройке на севере Москвы увеличилось до восьми

Количество человек, погибших при пожаре в строящемся доме во 2-м Амбулаторном проезде на севере столицы, увеличилось до восьми.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Число жертв в результате возгорания, произошедшего в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в городе Москве увеличилось до восьми человек, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Следователи находятся на месте происшествия. Они допрашивают представителей компании‑застройщика, начальника участка строительного объекта, а также рабочих, которые были на объекте в момент пожара.

Возгорание началось утром 28 апреля. Изначально сообщалось об одном погибшем. При пожаре пострадали 13 человек. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Предварительно, пожар начался из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке. Возгорание удалось сначала локализовать, а затем полностью потушить. Огонь распространился на 1,4 тысячи квадратных метров.