Аферисты обманули пенсионерку из Москвы на 2,2 миллиона рублей

Телефонные мошенники обманули 75-летнюю жительницу Москвы и получили от нее деньги и золотые монеты. Сумма ущерба превысила 2,2 миллиона рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Злоумышленники заявили женщине, что от ее имени оформлена доверенность на незнакомого человека, и потребовали задекларировать деньги и ценности. Введенная в заблуждение гражданка собрала дома наличные деньги в рублях и иностранной валюте, а также несколько монет из золота, после чего убрала их в пакет и отдала на Волоколамском шоссе незнакомцу, назвавшему кодовое слово. Общая сумма ущерба составила более 2,2 миллиона рублей, — говорится в публикации на сайте ведомства.

Пособника мошенников удалось вычислить. Им оказался 33-летний мужчина родом из Тверской области. Его задержали на улице Недорубова. Силовики не нашли у него похищенных денег и монет: курьер аферистов признался, что передал их соучастнику преступления. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. На время следствия злоумышленника заключили под стражу.

Ранее мошенники похитили у пенсионерки из Подмосковья 70 миллионов рублей. Женщина несколько раз встречалась с курьерами. Одному из них она передала пять миллионов рублей, другому — 35 миллионов, а третьему — 30 миллионов. Полиция задержала трех пособников аферистов. В их отношении завели уголовное дело.