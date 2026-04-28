Громкие задержания в РФ сегодня: мэр, курьеры и банда вымогателей

В Уфе мэра доставили на допрос, а в Подмосковье задержали курьеров, которые забрали у пенсионерки 70 млн рублей. Рассказываем, какие громкие задержания произошли в России 28 апреля.

Мэр Уфы

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали, предположительно, для допроса. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа».

По информации источников, вопросы к главе города возникли из-за продажи земельного участка санатория «Радуга». СМИ ранее сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой, которую якобы подозревают в махинациях с землей санатория.

UFA1.ru со ссылкой на источник сообщает, что следственные действия прошли не только у главы города, но и у его заместителей — обыски затронули Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева.

Курьеры в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали троих курьеров телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки 70 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Московской области в «Макс».

По предварительной информации, местной жительнице в мессенджере поступило сообщение якобы из домового чата о необходимости проверить счетчики, для чего нужно было перейти по ссылке. После этого пенсионерке позвонил неизвестный: он попросил ее «задекларировать» денежные средства.

Жительница Подмосковья, следуя указаниям, передала подошедшей к ее дому женщине 5 млн рублей. Позднее аферисты уговорили жертву передать еще 35 млн рублей мужчине курьеру, а еще через несколько дней — 30 млн рублей другой пожилой женщине. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Задержанные курьеры объяснили, что их самих обманули мошенники. Под предлогом погашения оформленных на них кредитов злоумышленники убедили их встречаться с гражданами и забирать денежные средства.

Мужчина, вовлекший подростка в преступление в Казани

В Казани суд арестовал 28-летнего мужчину, которого обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в кражу крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана в Telegram.

По версии следователей, подростка вовлекли в преступление путем обещаний, обмана и угроз. Несовершеннолетний похитил у трех жителей Казани более 7,3 млн рублей. В двух случаях деньги были похищены под предлогом «декларирования», в третьем — «сохранения» денежных средств.

Банда вымогателей в Лангепасе

В Лангепасе задержали банду вымогателей. Как сообщает Muksun.fm, мужчины угрожали оружием 25-летнему местному жителю и требовали у него 500 тысяч рублей.

По информации полиции, один из преступников притворился правоохранителем. Он показал жертве похожий на оружие предмет, и выдвинул ложное обвинение в незаконном обороте наркотиков. После этого мужчину стали избивать, а после у него отобрали телефон и попытались оформить кредит через приложение, однако банк отклонил заявку.

После этого преступники потребовали от потерпевшего собрать 500 тысяч рублей за три дня. Жертве пришлось сбежать из города. Подозреваемых задержали: сперва поймали основную банду, а после выявили дополнительный эпизод и задержали еще двух фигурантов.

Петербуржец, открывший стрельбу в подъезде

В Санкт-Петербурге задержали 51-летнего местного жителя, который открыл стрельбу из охолощенного автомата в подъезде. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 27 апреля в полицию поступило сообщение от жительницы одного из домов на Искровском проспекте. Она рассказала о криках и похожих на выстрелы звуках на лестничной площадке восьмого этажа.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили мужчину. Выяснилось, что между ним и неизвестным произошел конфликт из-за шума в подъезде. По предварительной информации, в ходе ссоры подозреваемый открыл стрельбу.

Полицейские изъяли автомат, магазин, патроны и гильзу. Составлен административный протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.