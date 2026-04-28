Иностранца с 508 свертками с метадоном задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Егорьевске 23-летнего иностранца, у которого нашли 508 свертков с метадоном. Он планировать сделать закладки.

Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— При личном досмотре злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 508 свертков с порошкообразным веществом. В ходе беседы правонарушитель сообщил, что данное вещество он приобрел с целью разложить в тайники на территории города, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.

Наркотики отправили на экспертизу. Она показала, что в свертках содержалось более 250 граммов запрещенных веществ. В отношении приезжего завели уголовное дело. Иностранца отправили в СИЗО.

Ранее другой приезжий попался с наркотиками в Москве. Гражданин одной из стран Латинской Америки вез с собой в такси 60 свертков с N-метилэфедроном. Общая масса наркотиков составила около 99 граммов. В отношении иностранца возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу.